08 ноября 2019, 16:04Происшествия

На ул. Мира «Нива» сбила женщину с ребенком

В Пензе на улице Мира утром 8 ноября произошла авария. О случившемся стало известно из Сети.

Очевидец опубликовал фото с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что авария произошла на пешеходном переходе.

В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили, что за рулем ВАЗ-21213 находился 74-летний водитель. Автомобиль сбил 49-летнюю женщину и ребенка в 10:15. Пострадавших доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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