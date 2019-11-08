На ул. Мира «Нива» сбила женщину с ребенком

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08 ноября 2019, 16:04Происшествия
В Пензе на улице Мира утром 8 ноября произошла авария. О случившемся стало известно из Сети.
Очевидец опубликовал фото с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что авария произошла на пешеходном переходе.
В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили, что за рулем ВАЗ-21213 находился 74-летний водитель. Автомобиль сбил 49-летнюю женщину и ребенка в 10:15. Пострадавших доставили в больницу.
По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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