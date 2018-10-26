На ул. Мира машины столкнулись лоб в лоб - очевидец

В Пензе на Западной поляне утром 26 октября произошло ДТП.

«Авария лоб в лоб на ул. Мира, 5», - сообщил очевидец в соцсети.

Также мужчина разместил фотографию с места ДТП. На снимке видно, что два автомобиля заняли практически всю проезжую часть. У обоих транспортных средств заметны незначительные повреждения.

На данном участке нарисована прерывистая линия разметки, на ней передними колесами стоит черная машина. Похоже, ее водитель собирался совершить поворот налево или разворот.

Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».