03 февраля 2017, 13:57Происшествия На ул. Минской загорелась проводка в иномарке В Пензе на ул. Минской произошел пожар - сгорел автомобиль.

Информация об этом поступила на пульт дежурного областного ГУ МЧС 2 февраля в 15.35, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Выгорел капот, проводка и аккумулятор на «Рено Логан» , - пояснили в ведомстве.

Потушить пожар удалось пяти спасателям. Причины инцидента устанавливаются.

Происшествия

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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/upload/site46/document_operational/GKlFYL9f5n-big-reduce350.jpg