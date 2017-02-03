На ул. Минской загорелась проводка в иномарке

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03 февраля 2017, 13:57Происшествия
В Пензе на ул. Минской произошел пожар - сгорел автомобиль.
Информация об этом поступила на пульт дежурного областного ГУ МЧС 2 февраля в 15.35, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Выгорел капот, проводка и аккумулятор на «Рено Логан» , - пояснили в ведомстве.
Потушить пожар удалось пяти спасателям. Причины инцидента устанавливаются.
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