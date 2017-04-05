05 апреля 2017, 10:01Происшествия На ул. Минской машина сбила девушку и задела 2 авто - пензенцы Пензенцы в Сети сообщили о ДТП на ул. Минской: по их словам, парни на автомобиле сбили девушку и задели две легковушки.

Информация об этом появилась в ночь на 5 апреля в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте», сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Минская улица, пацанчики сбили девушку и задели два авто. У девушки - ушиб ноги. Мальчишки, ясное дело, разбежались, но один не успел», - написал пользователь Антон Маяковский, приложив к посту несколько фотографий.

На снимках видно, что на месте работают сотрудники ГИБДД, приехала машина «скорой помощи».

«Кто не успел, тот опоздал», - отметил подписчик Алексей Кошкин.

«Сам райончик не очень, криминальный», - написал Максим Власов.

Происшествия

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Источник фотографии: Скриншоты: https://vk.com/penza_live