На ул. Металлистов столкнулись автобус и «Яндекс.Такси» - соцсети

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14 июня 2019, 17:39Происшествия
В Пензе на улице Металлистов утром 14 июня произошла авария. Об этом стало известно из Сети.
Очевидец опубликовал фотографию с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что примерно в пять часов утра на перекрестке возле хлебозавода столкнулись автобус ПАЗ и автомобиль Lada Granta с логотипом «Яндекс.Такси».
Судя по фото, легковушка получила удар в бок, ее отбросило в сторону. У машины разбились боковые стекла и смялись двери. У ПАЗа разбит капот.
Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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