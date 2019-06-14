На ул. Металлистов столкнулись автобус и «Яндекс.Такси» - соцсети

В Пензе на улице Металлистов утром 14 июня произошла авария. Об этом стало известно из Сети.

Очевидец опубликовал фотографию с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что примерно в пять часов утра на перекрестке возле хлебозавода столкнулись автобус ПАЗ и автомобиль Lada Granta с логотипом «Яндекс.Такси».

Судя по фото, легковушка получила удар в бок, ее отбросило в сторону. У машины разбились боковые стекла и смялись двери. У ПАЗа разбит капот.

Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».