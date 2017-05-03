03 мая 2017, 10:32Происшествия На ул. Луначарского подростки перевернулись на скутере - пензенцы Пензенцы в Сети сообщают о страшной аварии на ул. Луначарского со скутером, в результате которой пострадали несколько человек.

Об инциденте сообщил пользователь Николай Миронов в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте», пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Сейчас ходил в магазин на перекрестке, на остановке «Ул. Толстого». Ехали двое малолетних - пацан и девка... Загорелся «красный», они на тормоза нажали(на скутере) на передние... Скутер перевернулся, пацан вперед улетел, девка под скутер. Им лет по 15-16, девка не шевелится», - рассказал он в посте.

К сообщению прикреплено два видеоролика с места ДТП.

«Все живые! Я - свидетель этой ситуации, с пострадавшими все хорошо!» - в комментариях написал автор поста.

«Откуда у этих малолеток скутер и нормально ли, что ездят они по дорогам массового пользования? Им буквари читать, а не на скуторах разъезжать, еще и катать кого-то. Девку жалко, ни за что пострадала. Хотя силой никто ее не сажал на эту бешеную табуретку. Доставили неудобства только другим участникам движения. Пробка была огромная. Я сам еле на этом перекрестке к дому повернул», - возмутился подписчик группы Дмитрий Тарасов.

Происшествия

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Источник фотографии: Скриншоты: https://vk.com/penza_live?w=wall-118193328_513755