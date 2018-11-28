На ул. Лермонтова появятся светящиеся ласточки

Глава администрации города Виктор Кувайцев выслушал отчет директора МКУ «Рекламная служба г. Пензы» Александра Утина о проведенной работе по украшению города. Стало известно, что на некоторых автомагистралях обнаружили неисправности праздничной иллюминации, мэр поручил их устранить.

«Каждый год мы прибавляем в части новогоднего убранства городских территорий. В этот раз новые световые консоли в виде символа Пензы – ласточки – украсят улицу Лермонтова», – сообщил Виктор Кувайцев.

Также он добавил, что планируется установка различных световых консолей на опорах линий электропередач по улицам Аустрина, Антонова и Коммунистической. Возможно, организуют дополнительное освещение сквера у мемориала «Афганские ворота» и монумента «Самолет» на проспекте Победы, рассказали в пресс-службе мэрии, пишет ИА «Пенза-Пресс».