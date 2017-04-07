07 апреля 2017, 17:34Происшествия

На ул. Ленина загорелся «МАЗ»

7 апреля в Пензе на ул. Ленина случился пожар.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в 13.50 загорелся автомобиль «МАЗ».

Последствия пожара ликвидировали три сотрудника МЧС c помощью одной единицы техники, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5089809/
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