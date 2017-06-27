На ул. Ладожской поздно вечером вспыхнула легковушка

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
28 июня 2017, 09:30Происшествия
В Пензе на ул. Ладожской случился пожар.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 27 июня в 21.33 загорелся автомобиль «ВАЗ 2110».
Пожар тушили четыре сотрудника МЧС с помощью одной единицы техники, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
28 июня 2017, 11:31В Пензенской области назвали лучшего рыбака в УФСИН
28 июня 2017, 11:03В Пензенской области перевернулся «ВАЗ-21099»
28 июня 2017, 10:39На ул. Островского вот-вот рухнет кирпичный забор - пензенец
28 июня 2017, 10:04Пензенцы взяли «золото» на первенстве Европы по прыжкам в воду
28 июня 2017, 09:30На ул. Ладожской поздно вечером вспыхнула легковушка
27 июня 2017, 20:04Пензенский депутат поставил под сомнение деятельность Юрия Ильина
27 июня 2017, 19:42В Пензе для поисков угнанной машины был объявлен план-перехват
27 июня 2017, 19:36Белозерцев совершил рабочую поездку в Каменский район