28 июня 2017, 09:30Происшествия На ул. Ладожской поздно вечером вспыхнула легковушка В Пензе на ул. Ладожской случился пожар.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 27 июня в 21.33 загорелся автомобиль «ВАЗ 2110».

Пожар тушили четыре сотрудника МЧС с помощью одной единицы техники, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5494719/