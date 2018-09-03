На ул. Ладожской ночью вспыхнул «ВАЗ»

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03 сентября 2018, 11:40Происшествия
В Пензе в ночь на 3 сентября на ул. Ладожской вспыхнул автомобиль.
По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, в 3.36 загорелся «ВАЗ-2106». О пострадавших в ведомстве не сообщили.
Последствия пожара устраняли восемь сотрудничов МЧС с помощью двух единиц спецтехники. По данному факту ведется проверка.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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