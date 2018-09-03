03 сентября 2018, 11:40Происшествия

На ул. Ладожской ночью вспыхнул «ВАЗ»

В Пензе в ночь на 3 сентября на ул. Ладожской вспыхнул автомобиль.

По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, в 3.36 загорелся «ВАЗ-2106». О пострадавших в ведомстве не сообщили.

Последствия пожара устраняли восемь сотрудничов МЧС с помощью двух единиц спецтехники. По данному факту ведется проверка.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7387237/

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