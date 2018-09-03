На ул. Ладожской ночью вспыхнул «ВАЗ»

В Пензе в ночь на 3 сентября на ул. Ладожской вспыхнул автомобиль.

По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, в 3.36 загорелся «ВАЗ-2106». О пострадавших в ведомстве не сообщили.

Последствия пожара устраняли восемь сотрудничов МЧС с помощью двух единиц спецтехники. По данному факту ведется проверка.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».