20 января 2017, 13:32Криминал На ул. Ладожской нашли тело мужчины В Пензе на ул. Ладожской нашли тело 51-летнего мужчины.

Информация об этом поступила в региональное УМВД 19 января в 13.20. Мужчина, по данным ведомства, обнаружен в квартире.

«На теле следов насильственной смерти не обнаружено», - отметили в пресс-службе.

Материалы дела по данному факту направили в областной Следственный комитет, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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