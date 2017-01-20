На ул. Ладожской нашли тело мужчины

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20 января 2017, 13:32Криминал
В Пензе на ул. Ладожской нашли тело 51-летнего мужчины.
Информация об этом поступила в региональное УМВД 19 января в 13.20. Мужчина, по данным ведомства, обнаружен в квартире.
«На теле следов насильственной смерти не обнаружено», - отметили в пресс-службе.
Материалы дела по данному факту направили в областной Следственный комитет, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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