На ул. Ладожской лежит мертвый человек - соцсети

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07 мая 2019, 11:03Происшествия
Жители Пензы утром 7 мая обнаружили на ул. Ладожской мертвого человека. Об этом они рассказали в Сети.
«Лежит труп, приехала скорая, медики накрыли тело какой-то пленкой и уехали, уже три часа прошло, а никого так и нет», - рассказал очевидец в группе соцсети «ВКонтакте», прикрепив фото.
Пользователи в комментариях предположили, что медработники вызвали полицейский и поехали на другой вызов. Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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