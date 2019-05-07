На ул. Ладожской лежит мертвый человек - соцсети

Жители Пензы утром 7 мая обнаружили на ул. Ладожской мертвого человека. Об этом они рассказали в Сети.

«Лежит труп, приехала скорая, медики накрыли тело какой-то пленкой и уехали, уже три часа прошло, а никого так и нет», - рассказал очевидец в группе соцсети «ВКонтакте», прикрепив фото.

Пользователи в комментариях предположили, что медработники вызвали полицейский и поехали на другой вызов. Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».