07 мая 2019, 11:03Происшествия

На ул. Ладожской лежит мертвый человек - соцсети

Жители Пензы утром 7 мая обнаружили на ул. Ладожской мертвого человека. Об этом они рассказали в Сети.

«Лежит труп, приехала скорая, медики накрыли тело какой-то пленкой и уехали, уже три часа прошло, а никого так и нет», - рассказал очевидец в группе соцсети «ВКонтакте», прикрепив фото.

Пользователи в комментариях предположили, что медработники вызвали полицейский и поехали на другой вызов. Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_now

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