03 мая 2017, 14:02Происшествия На ул. Ладожской иномарка сбила парня В Пензе произошло ДТП с участием пешехода.

Авария, по данным областного управления УГИБДД, случилась на ул. Ладожской возле дома №1а - «Шевроле» сбил 21-летнего парня.

Молодой человек получил травмы и был доставлен в больницу. Пензенские инспекторы проводят проверку по данному факту, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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