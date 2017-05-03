На ул. Ладожской иномарка сбила парня

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03 мая 2017, 14:02Происшествия
В Пензе произошло ДТП с участием пешехода.
Авария, по данным областного управления УГИБДД, случилась на ул. Ладожской возле дома №1а - «Шевроле» сбил 21-летнего парня.
Молодой человек получил травмы и был доставлен в больницу. Пензенские инспекторы проводят проверку по данному факту, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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