На ул. Ладожской автолюбитель врезался в стоящее авто и уехал. ВИДЕО

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16 апреля 2019, 13:33Общество
В Пензе на парковке возле дома №50 по улице Ладожской днем 16 апреля произошла авария. Об этом стало известно из Сети.
Пользователь опубликовал видеозапись с камеры наблюдения дома в группе соцсети «ВКонтакте».
«На этом видео есть все: номер машины, лицо виновника аварии и дата происшествия. Что еще нужно для подачи заявления в ГИБДД?» - написал автор.
Судя по кадрам, Lada едет задним ходом по парковке и врезается в стоящую машину. Водитель вышел, посмотрел на повреждения, сел в свое авто и уехал.
За то, что мужчина покинул место ДТП, по статье 12.27 КОАП РФ ему может грозить лишение водительских прав на один-полтора года или административный арест на 15 суток.
Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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