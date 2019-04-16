На ул. Ладожской автолюбитель врезался в стоящее авто и уехал. ВИДЕО

В Пензе на парковке возле дома №50 по улице Ладожской днем 16 апреля произошла авария. Об этом стало известно из Сети.

Пользователь опубликовал видеозапись с камеры наблюдения дома в группе соцсети «ВКонтакте».

«На этом видео есть все: номер машины, лицо виновника аварии и дата происшествия. Что еще нужно для подачи заявления в ГИБДД?» - написал автор.

Судя по кадрам, Lada едет задним ходом по парковке и врезается в стоящую машину. Водитель вышел, посмотрел на повреждения, сел в свое авто и уехал.

За то, что мужчина покинул место ДТП, по статье 12.27 КОАП РФ ему может грозить лишение водительских прав на один-полтора года или административный арест на 15 суток.

Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».