28 декабря 2016, 16:03Общество На ул. Куйбышева прошли «Веселые старты» для школьников 28 декабря в Пензе на ул. Куйбышева прошли соревнования среди школьников Первомайского района «Веселые старты».

При активной поддержке болельщиков участники стартов в эстафетах продемонстрировали ловкость, быстроту и слаженность командных действий.

Всем командам вручили сладкие подарки, сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/veselye_starty_na_ulitse_kuybysheva/