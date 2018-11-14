На ул. Куйбышева легковушка сбила женщину

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14 ноября 2018, 18:01Происшествия
В Первомайском районе города Пензы произошла авария.
По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, 13 ноября в 10.50 напротив дома №21 по улице Куйбышева автомобиль Lada Priora, водителем которой был 67-летний мужчина, сбил 53-летнюю женщину. Пострадавшую с травмами доставили в больницу.
По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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