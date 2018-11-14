На ул. Куйбышева легковушка сбила женщину

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, 13 ноября в 10.50 напротив дома №21 по улице Куйбышева автомобиль Lada Priora, водителем которой был 67-летний мужчина, сбил 53-летнюю женщину. Пострадавшую с травмами доставили в больницу.

По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».