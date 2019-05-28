На ул. Куйбышева иномарка сбила пенсионерку

В Пензе на улице Куйбышева произошла авария.

По предварительным данным, 27 мая в 9.10 возле дома №21 автомобиль SsangYong, за рулем которого находился 64-летний мужчина, сбил 86-летнюю пенсионерку.

В пресс-службе регионального управления ГИБДД уточнили, что женщина получила травмы. Ее доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».