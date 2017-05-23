23 мая 2017, 15:00Происшествия На ул. Куйбышева BMW сбил двух человек В Пензе на ул. Куйбышева под колеса иномарки попали двое – парень и девушка.

Как сообщает ИА «Пенза-Пресс» информацию пресс-службы регионального управления ГИБДД, авария произошла 22 мая в 21.30 возле дома №21 на ул. Куйбышева.

Автомобиль «BMW-525», за рулем которой был 30-летний мужчина, сбил двух пешеходов. 23-летнюю девушку госпитализировали, 24-летнего парня после оказания медпомощи отпустили.

По данному факту проводится проверка.

Происшествия

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