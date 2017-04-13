13 апреля 2017, 17:01Происшествия На ул. Кронштадской легковушка сбила пешехода В Пензе произошло ДТП с участием пешехода.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла на ул. Кронштадской возле дома №1.

Водитель «ВАЗ-21074» сбил 56-летнего мужчину, которого с травмами доставили в больницу.

Причины аварии устанавливаются, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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