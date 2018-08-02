02 августа 2018, 17:08Происшествия

На ул. Кривозерье столкнулись «КамАЗ» и легковушка

В Первомайском районе города Пензы произошла авария.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, инцидент произошел 1 августа в 12.40. Напротив дома №15 по улице Кривозерье столкнулись «КамАЗ-65115», водителем которого был 53-летний мужчина, и Toyota RAV4 под управлением 45-летней автоледи.

О наличии пострадавших ничего неизвестно. По факту ДТП проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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