На ул. Красной две легковушки не поделили дорогу

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21 августа 2018, 17:06Происшествия
В Пензе на ул. Красной произошло ДТП. Об этом в Сети сообщил очевидец.
Пользователь опубликовал фотографию в группе «Типичная Пенза» соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что авария произошла вечером 20 августа. Столкнулись Datsun и Lada Granta.
«Может они решили поспорить, кто из них лучше?» - предположил очевидец.
Официальной информации о случившемся нет.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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