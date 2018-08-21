21 августа 2018, 17:06Происшествия

На ул. Красной две легковушки не поделили дорогу

В Пензе на ул. Красной произошло ДТП. Об этом в Сети сообщил очевидец.

Пользователь опубликовал фотографию в группе «Типичная Пенза» соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что авария произошла вечером 20 августа. Столкнулись Datsun и Lada Granta.

«Может они решили поспорить, кто из них лучше?» - предположил очевидец.

Официальной информации о случившемся нет.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/typical_penza

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