На ул. Красной две легковушки не поделили дорогу

В Пензе на ул. Красной произошло ДТП. Об этом в Сети сообщил очевидец.

Пользователь опубликовал фотографию в группе «Типичная Пенза» соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что авария произошла вечером 20 августа. Столкнулись Datsun и Lada Granta.

«Может они решили поспорить, кто из них лучше?» - предположил очевидец.

Официальной информации о случившемся нет.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».