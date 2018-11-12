На ул. Кошевого сгорела баня

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
12 ноября 2018, 12:04Происшествия
В Пензе на улице Кошевого произошел пожар.
По предварительным данным, 11 ноября в 19.08 вспыхнула срубовая баня. Огонь полностью уничтожил кровлю и все внутри строения. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.
Тушили пожар девять человек с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
12 ноября 2018, 13:02Леонид Левин встретился с руководителем регионального отделения почты
12 ноября 2018, 12:36Колышлеец стащил с охраняемой территории мешок с порохом
12 ноября 2018, 12:04На ул. Кошевого сгорела баня
12 ноября 2018, 11:34Житель Лопатинского района не мог выгнать гостя и зарезал его
12 ноября 2018, 11:03В Пензе займутся уборкой мусора вдоль дорог
12 ноября 2018, 10:33В Пензе дворникам запретили пользоваться ломом, чтобы не повредить плитку
12 ноября 2018, 10:02Ремонт набережной Суры завершат к 1 декабря
12 ноября 2018, 09:32В Тамале на ж/д переезде столкнулись два авто