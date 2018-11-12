На ул. Кошевого сгорела баня

В Пензе на улице Кошевого произошел пожар.

По предварительным данным, 11 ноября в 19.08 вспыхнула срубовая баня. Огонь полностью уничтожил кровлю и все внутри строения. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили пожар девять человек с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».