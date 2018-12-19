На ул. Кордон Студеный вспыхнула легковушка

В Железнодорожном районе города Пензы в ночь на 19 декабря произошел пожар.

Звонок на пульт дежурного поступил в 22.34. На улице Кордон Студеный загорелся автомобиль «ВАЗ-2106». Огонь полностью уничтожил моторный отсек и частично кузов машины. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили полыхающее авто три человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».