19 декабря 2018, 10:32Происшествия

На ул. Кордон Студеный вспыхнула легковушка

В Железнодорожном районе города Пензы в ночь на 19 декабря произошел пожар.

Звонок на пульт дежурного поступил в 22.34. На улице Кордон Студеный загорелся автомобиль «ВАЗ-2106». Огонь полностью уничтожил моторный отсек и частично кузов машины. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили полыхающее авто три человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7784376/

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