На ул. Кольцова пешеходы рискуют жизнью – пензенец

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21 августа 2018, 12:36Общество
Житель Пензы опубликовал в Сети ролик, на котором пешеход едва не попал под колеса автомобиля. Виной тому – отсутствие «зебры» на улице Кольцова, считает мужчина.
«На ул. Кольцова нет переходов. В этот раз обошлось, а в следующий?» - написал автор поста в группе «Автохам. Пенза» социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, как мужчина перебегает дорогу перед машинами. Судя по кадрам, движение на дороге – интенсивное. Пензенец, который разместил видео, утверждает, что у пешехода просто не было выхода, так как на всем протяжении улицы просто нет пешеходного перехода.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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