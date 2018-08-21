На ул. Кольцова пешеходы рискуют жизнью – пензенец

Житель Пензы опубликовал в Сети ролик, на котором пешеход едва не попал под колеса автомобиля. Виной тому – отсутствие «зебры» на улице Кольцова, считает мужчина.

«На ул. Кольцова нет переходов. В этот раз обошлось, а в следующий?» - написал автор поста в группе «Автохам. Пенза» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как мужчина перебегает дорогу перед машинами. Судя по кадрам, движение на дороге – интенсивное. Пензенец, который разместил видео, утверждает, что у пешехода просто не было выхода, так как на всем протяжении улицы просто нет пешеходного перехода.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».