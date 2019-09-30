На ул. Кижеватова из-за пожара эвакуировали 50 человек

В Пензе на улице Кижеватова утром 30 сентября вспыхнула квартира.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 9:45. В квартире дома №9, которая располагается на третьем этаже, вспыхнула кухня.

«Площадь пожара составила 0,5 квадратного метра. По предварительным данным, пострадавших нет», - добавили в пресс-службе.

Из-за огня из многоквартирного дома эвакуировали 50 человек. Пожар тушили 15 человек с помощью пяти спецмашин.

По факту случившегося проводится проверка, специалисты устанавливают все причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».