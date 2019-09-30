На ул. Кижеватова из-за пожара эвакуировали 50 человек

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
30 сентября 2019, 12:04Происшествия
В Пензе на улице Кижеватова утром 30 сентября вспыхнула квартира.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 9:45. В квартире дома №9, которая располагается на третьем этаже, вспыхнула кухня.
«Площадь пожара составила 0,5 квадратного метра. По предварительным данным, пострадавших нет», - добавили в пресс-службе.
Из-за огня из многоквартирного дома эвакуировали 50 человек. Пожар тушили 15 человек с помощью пяти спецмашин.
По факту случившегося проводится проверка, специалисты устанавливают все причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».
30 сентября 2019, 19:37В Пензе бывшая вкладчица «МММ» лишилась более миллиона рублей
30 сентября 2019, 19:33На теннисный турнир в Пензу съехалось рекордное количество спортсменов
30 сентября 2019, 19:29Лучшие пензенские мотогонщики показали свое мастерство школьникам
30 сентября 2019, 19:21В Пензенской области пройдет месячник по борьбе с контрафактным алкоголем
30 сентября 2019, 19:18Депутаты помогут пензенцам в благоустройстве важных соцобъектов
30 сентября 2019, 19:12Музыкальные школы Пензы получили новые пианино
30 сентября 2019, 19:07В пензенском Центробанке прошел день открытых дверей
30 сентября 2019, 19:03Губернатор поручил увеличить финансирование региональных ЦМИТов