14 августа 2019, 16:04Общество

На ул. Кирова в Пензе временно ограничат движение

15 августа из-за проведения технических работ на ул. Кирова в Пензе утверждена временная организация дорожного движения.

Движение ограничат на участке автомобильной дороги по ул. Кирова от ул. Бакунина до ул.Максима Горького с 4:00 до 5:00, сообщили в пресс-службе городской администрации, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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