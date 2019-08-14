На ул. Кирова в Пензе временно ограничат движение

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14 августа 2019, 16:04Общество
15 августа из-за проведения технических работ на ул. Кирова в Пензе утверждена временная организация дорожного движения.
Движение ограничат на участке автомобильной дороги по ул. Кирова от ул. Бакунина до ул.Максима Горького с 4:00 до 5:00, сообщили в пресс-службе городской администрации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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