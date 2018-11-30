На ул. Кирова столкнулись машина «Яндекс.Такси» и легковушка

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30 ноября 2018, 11:03Происшествия
В центре Пензы произошло ДТП. Об этом в Сети сообщил очевидец.
Пользователь опубликовал фотографию с места происшествия в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что инцидент произошел утром 30 ноября возле дома №17 по улице Кирова. Столкнулись автомобиль «Яндекс.Такси» марки Renault Logan и «десятка».
«Из-за аварии образовалась большая пробка», - добавил очевидец.
Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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