На ул. Кирова столкнулись машина «Яндекс.Такси» и легковушка

В центре Пензы произошло ДТП. Об этом в Сети сообщил очевидец.

Пользователь опубликовал фотографию с места происшествия в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что инцидент произошел утром 30 ноября возле дома №17 по улице Кирова. Столкнулись автомобиль «Яндекс.Такси» марки Renault Logan и «десятка».

«Из-за аварии образовалась большая пробка», - добавил очевидец.

Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».