На ул. Кирова «спрятались» знак дорожного движения и светофор

Пензенец рассказал в Сети о странно установленном знаке дорожного движения в центре Пензы и светофоре.

Алексей Макаров опубликовал фотографию на своей странице в Facebook. Автор пояснил, что снимок сделан на улице Кирова. На кадре видно, что знак «Пешеходный переход» и светофор загораживает столб.

«Безопасно, качественно и скрыто», - отметил пользователь.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».