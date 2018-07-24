На ул. Кирова «спрятались» знак дорожного движения и светофор

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24 июля 2018, 16:07Общество
Пензенец рассказал в Сети о странно установленном знаке дорожного движения в центре Пензы и светофоре.
Алексей Макаров опубликовал фотографию на своей странице в Facebook. Автор пояснил, что снимок сделан на улице Кирова. На кадре видно, что знак «Пешеходный переход» и светофор загораживает столб.
«Безопасно, качественно и скрыто», - отметил пользователь.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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