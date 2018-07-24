24 июля 2018, 16:07Общество

На ул. Кирова «спрятались» знак дорожного движения и светофор

Пензенец рассказал в Сети о странно установленном знаке дорожного движения в центре Пензы и светофоре.

Алексей Макаров опубликовал фотографию на своей странице в Facebook. Автор пояснил, что снимок сделан на улице Кирова. На кадре видно, что знак «Пешеходный переход» и светофор загораживает столб.

«Безопасно, качественно и скрыто», - отметил пользователь.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://www.facebook.com/alexey.makarov.9400

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