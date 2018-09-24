На ул. Карпинского столкнулись два авто. ВИДЕО

В центре Пензы произошло ДТП, в котором пострадало два человека, в том числе – ребенок.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, авария произошла на улице Карпинского 23 сентября в 21.00. Столкнулись BMW-750 под управлением 35-летнего водителя и «ВАЗ-21101», за рулем которого был 62-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир отечественной легковушки. Их с травмами доставили в больницу.

По факту происшествия проводится проверка.

В группе «Автохам.Пенза» социальной сети «ВКонтакте» пользователь разместил запись с места аварии, пишет ИА «Пенза-Пресс».