На ул. Карпинского столкнулись два авто. ВИДЕО

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24 сентября 2018, 15:34Происшествия
В центре Пензы произошло ДТП, в котором пострадало два человека, в том числе – ребенок.
По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, авария произошла на улице Карпинского 23 сентября в 21.00. Столкнулись BMW-750 под управлением 35-летнего водителя и «ВАЗ-21101», за рулем которого был 62-летний мужчина.
В результате ДТП пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир отечественной легковушки. Их с травмами доставили в больницу.
По факту происшествия проводится проверка.
В группе «Автохам.Пенза» социальной сети «ВКонтакте» пользователь разместил запись с места аварии, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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