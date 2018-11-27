27 ноября 2018, 11:33Происшествия

На ул. Карпинского столкнулись 3 машины. ФОТО

Пензенцы сообщили в Сети об аварии с участием «Яндекс. Такси».

Вечером 26 ноября столкнулись стразу три машины. Очевидцы рассказали, что Nissan и такси ехали прямо по ул. Карпинского. В какой-то момент водитель LADA Largus решил резко повернуть налево перед иномаркой.

По словам пензенцев, в результате аварии пострадало несколько человек, их пришлось госпитализировать. На опубликованных снимках видно, что на место приехали две машины скорой помощи. Один авомобиль получил значительные механические повреждения.

Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншоты - https://vk.com/sova_penza, https://vk.com/penza_live

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