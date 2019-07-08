На ул. Карпинского сбили велосипедиста. ФОТО

В Пензе на улице Карпинского утром 8 июля произошла авария. Информация об этом появилась в Сети.

Пользователь опубликовал фотографии с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что примерно в 9.50 на спуске на улице Карпинского кроссовер сбил велосипедиста.

Автор поста предположил, что велосипедом управлял парень, возможно, несовершеннолетний.

Судя по фото, на месте работают бригада медиков и сотрудники ГИБДД. Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».