На ул. Карпинского сбили велосипедиста. ФОТО

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08 июля 2019, 13:02Происшествия
В Пензе на улице Карпинского утром 8 июля произошла авария. Информация об этом появилась в Сети.
Пользователь опубликовал фотографии с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что примерно в 9.50 на спуске на улице Карпинского кроссовер сбил велосипедиста.
Автор поста предположил, что велосипедом управлял парень, возможно, несовершеннолетний.
Судя по фото, на месте работают бригада медиков и сотрудники ГИБДД. Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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