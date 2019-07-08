08 июля 2019, 13:02Происшествия

На ул. Карпинского сбили велосипедиста. ФОТО

В Пензе на улице Карпинского утром 8 июля произошла авария. Информация об этом появилась в Сети.

Пользователь опубликовал фотографии с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что примерно в 9.50 на спуске на улице Карпинского кроссовер сбил велосипедиста.

Автор поста предположил, что велосипедом управлял парень, возможно, несовершеннолетний.

Судя по фото, на месте работают бригада медиков и сотрудники ГИБДД. Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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