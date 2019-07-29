На ул. Карпинского разбились две легковушки

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29 июля 2019, 16:07Происшествия
В Пензе днем 29 июля столкнулись две легковушки. Фотографии с места происшествия появились в Сети.
Очевидец рассказал в группе соцсети «ВКонтакте» о том, что авария произошла на улице Карпинского примерно в 12.10.
Судя по снимку, который автор прикрепил к посту, столкнулись Renault Logan и еще одна легковушка, марку которой на фото не видно. У Renault буквально вырвало левое крыло, разбито стекло и спустило колеса, у второй машины сильно разбит капот.
Официальной информации об аварии нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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