29 июля 2019, 16:07Происшествия

На ул. Карпинского разбились две легковушки

В Пензе днем 29 июля столкнулись две легковушки. Фотографии с места происшествия появились в Сети.

Очевидец рассказал в группе соцсети «ВКонтакте» о том, что авария произошла на улице Карпинского примерно в 12.10.

Судя по снимку, который автор прикрепил к посту, столкнулись Renault Logan и еще одна легковушка, марку которой на фото не видно. У Renault буквально вырвало левое крыло, разбито стекло и спустило колеса, у второй машины сильно разбит капот.

Официальной информации об аварии нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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