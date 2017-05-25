25 мая 2017, 09:25Происшествия На ул. Карпинского мотоциклист пострадал в ДТП. ФОТО В Пензе возле моста на ул. Карпинского случилось ДТП.

На месте аварии побывал корреспондент ИА «Пенза-Пресс».

«Как сообщили сотрудники УГИБДД, по предварительным данным, мотоциклист ушел от столкновения с легковушкой и упал с транспортного средства, он получил телесные повреждения», - отметил корреспондент.

На место приехали две машины «скорой помощи», пострадавшего осмотрели медики.

По факту аварии проводится проверка.

Происшествия

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Источник фотографии: Фото Анны Балашовой