На ул. Карпинского мотоциклист пострадал в ДТП. ФОТО

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25 мая 2017, 09:25Происшествия
В Пензе возле моста на ул. Карпинского случилось ДТП.
На месте аварии побывал корреспондент ИА «Пенза-Пресс».
«Как сообщили сотрудники УГИБДД, по предварительным данным, мотоциклист ушел от столкновения с легковушкой и упал с транспортного средства, он получил телесные повреждения», - отметил корреспондент.
На место приехали две машины «скорой помощи», пострадавшего осмотрели медики.
По факту аварии проводится проверка.
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