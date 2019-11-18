На ул. Карпинского хулиганы устроили погром в лифте

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
18 ноября 2019, 15:04Общество
В доме на улице Карпинского в Пензе агрессивная компания сломала лифт. Дежурный рабочий отложил ремонт до прибытия правоохранителей.
К многоэтажному дому прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Их встретил лифтер, который рассказал, что двое буйных мужчин находятся в застрявшей между этажами кабине.
Сначала они там курили, потом один хотел разбить камеру наблюдения. Затем хулиганы вдвоем расправились с зеркалом и рекламным стендом и принялись прыгать в кабине. Датчики движения вышли из строя, и лифт остановился.
Дежурный лифтер пришел, чтобы починить устройство, но заметил, как мужчины пытаются выломать двери ногами. Рабочий решил повременить с ремонтом и вместо этого вызвать полицию.
«Росгвардейцы помогли эвакуировать мужчин из лифта, после чего доставили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, пишет ИА «Пенза-Пресс».
18 ноября 2019, 19:49Пензенский депутат предложил восстановить все неработающие фонари
18 ноября 2019, 19:47Юрий Ильин официально возглавил пензенский «Горводоканал»
18 ноября 2019, 19:44В Пензе прошел турнир по танцевальному спорту «Хрустальный вальс-2019»
18 ноября 2019, 19:37Белозерцев поручил чаще посещать приемные семьи
18 ноября 2019, 19:21Передачи «Экспресса» с 29 ноября будут показывать на федеральном канале
18 ноября 2019, 19:21Пензенские спортсмены боролись за место в сборной РФ по авиамоделированию
18 ноября 2019, 19:12Мусульмане села Усть-Уза отметили день рождения пророка Мухаммеда
18 ноября 2019, 19:07В Пензе дольщики «Райков» помогли строителям убраться в подъездах