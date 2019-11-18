На ул. Карпинского хулиганы устроили погром в лифте

В доме на улице Карпинского в Пензе агрессивная компания сломала лифт. Дежурный рабочий отложил ремонт до прибытия правоохранителей.

К многоэтажному дому прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Их встретил лифтер, который рассказал, что двое буйных мужчин находятся в застрявшей между этажами кабине.

Сначала они там курили, потом один хотел разбить камеру наблюдения. Затем хулиганы вдвоем расправились с зеркалом и рекламным стендом и принялись прыгать в кабине. Датчики движения вышли из строя, и лифт остановился.

Дежурный лифтер пришел, чтобы починить устройство, но заметил, как мужчины пытаются выломать двери ногами. Рабочий решил повременить с ремонтом и вместо этого вызвать полицию.

«Росгвардейцы помогли эвакуировать мужчин из лифта, после чего доставили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, пишет ИА «Пенза-Пресс».