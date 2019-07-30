30 июля 2019, 12:36Происшествия

На ул. Карпинского два пожилых водителя попали в ДТП

В Пензе на улице Карпинского столкнулись две иномарки. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности аварии.

По предварительным данным, ДТП произошло 29 июля в 12:05 возле дома № 48. Участниками аварии стали Volkswagen Polo под управлением 79-летнего мужчины и Renault Logan, за рулем которого находилась 72-летняя женщина.

В результате аварии пострадала пожилая автоледи. В пресс-службе уточнили, что пенсионерку с травмами доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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