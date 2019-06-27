На ул. Калинина жестко столкнулись две легковушки. ФОТО

В Пензе на улице Калинина днем 27 июня произошла авария. Об этом информагентству рассказал очевидец.

Мужчина прислал в редакцию «Пенза-Пресс» фотографии с места происшествия. Он рассказал, что машины столкнулись примерно в 11.30.

«Двенашка» поворачивала на заправку, а «четырнадцатая», скорее всего, не заметила этого и въехала в нее», - предположил он.

Пензенец добавил, что на месте происшествия работают две бригады скорой помощи. Он уточнил, что медики осматривают ребенка, который находился на пассажирском сидении «двенадцатой».

Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».