На ул. Калинина во время капремонта разбился парень – пензенец

Житель Пензы сообщил информагентству о трагедии, которая произошла на улице Калинина.

Мужчина рассказал, что во время капитального ремонта с крыши дома №107 сорвался парень.

«Ему якобы 24 года. Насмерть», - уточнил пензенец.

Информагентство «Пенза-Пресс» пытается получить официальные комментарии служб, но пока дозвониться не удалось. В настоящее время официальной информации о трагедии нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».