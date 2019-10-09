На ул. Калинина во время капремонта разбился парень – пензенец

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09 октября 2019, 15:06Происшествия
Житель Пензы сообщил информагентству о трагедии, которая произошла на улице Калинина.
Мужчина рассказал, что во время капитального ремонта с крыши дома №107 сорвался парень.
«Ему якобы 24 года. Насмерть», - уточнил пензенец.
Информагентство «Пенза-Пресс» пытается получить официальные комментарии служб, но пока дозвониться не удалось. В настоящее время официальной информации о трагедии нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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