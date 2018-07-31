На ул. Калинина образовался троллейбусный коллапс

В Пензе на улице Калинина образовался троллейбусный затор. Об этом в Сети сообщил горожанин.

Пользователь опубликовал фотографию в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что после перекрестка на улице Калинина встали троллейбусы. Оказалось, что это случилось из-за того, что была обесточена линия.

«Утром те, кто ехал на троллейбусах на работу, видимо, опоздали. Все троллейбусы встали, еще и пробка возникла», - написал он.

Пользователи в комментариях добавили, что троллейбусы так и стоят на месте.

«На «Пензе-3» был обрыв», - отметил подписчик Дмитрий.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».