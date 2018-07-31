На ул. Калинина образовался троллейбусный коллапс

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31 июля 2018, 13:04Происшествия
В Пензе на улице Калинина образовался троллейбусный затор. Об этом в Сети сообщил горожанин.
Пользователь опубликовал фотографию в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что после перекрестка на улице Калинина встали троллейбусы. Оказалось, что это случилось из-за того, что была обесточена линия.
«Утром те, кто ехал на троллейбусах на работу, видимо, опоздали. Все троллейбусы встали, еще и пробка возникла», - написал он.
Пользователи в комментариях добавили, что троллейбусы так и стоят на месте.
«На «Пензе-3» был обрыв», - отметил подписчик Дмитрий.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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