На ул. Калинина на легковушку рухнуло дерево - очевидец

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08 августа 2018, 17:39Происшествия
Пензенец рассказал в Сети о последствиях сильного ветра 8 августа.
Пользователь опубликовал фотографии в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что около часа дня на отечественную легковушку упало дерево.
«Водитель скинул его со своего авто. Машина, вроде, цела, только ветки на крыше остались», - добавил автор.
Подписчики в комментариях предположили, что ветки могли упасть из-за работы коммунальщиков.
«Ветки спиленные, а может, это коммунальщики на машину скинули?» - написала пользователь Надежда.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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