На ул. Калинина из-за серьезного ДТП перекрыты две полосы дороги

Житель Пензы 7 ноября прислал в редакцию информагентства фотографии с места аварии на улице Калинина.

Авария произошла около «Фабрики игрушек» около 11 часов утра. Столкнулись ВАЗ- 2114 и Renault Duster. Автомобили перекрыли две полосы дороги в обоих направлениях.

Судя по кадрам, машины сильно повреждены. К месту ДТП подъехала «скорая». О пострадавших ничего неизвестно.

Официальных данных пока нет.

Сотрудники Госавтоинспекции советуют водителям быть аккуратнее за рулем и избегать резких маневров. Не стоит забывать о соблюдении дистанции и бокового интервала между транспортными средствами. Особенно внимательными нужно быть при проезде пешеходных переходов, перекрестков, пишет ИА «Пенза-Пресс».