На ул. Калинина из-за серьезного ДТП перекрыты две полосы дороги

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
07 ноября 2019, 16:07Происшествия
Житель Пензы 7 ноября прислал в редакцию информагентства фотографии с места аварии на улице Калинина.
Авария произошла около «Фабрики игрушек» около 11 часов утра. Столкнулись ВАЗ- 2114 и Renault Duster. Автомобили перекрыли две полосы дороги в обоих направлениях.
Судя по кадрам, машины сильно повреждены. К месту ДТП подъехала «скорая». О пострадавших ничего неизвестно.
Официальных данных пока нет.
Сотрудники Госавтоинспекции советуют водителям быть аккуратнее за рулем и избегать резких маневров. Не стоит забывать о соблюдении дистанции и бокового интервала между транспортными средствами. Особенно внимательными нужно быть при проезде пешеходных переходов, перекрестков, пишет ИА «Пенза-Пресс».
07 ноября 2019, 19:48В пензенском ботаническом саду снова зацвели форзиции
07 ноября 2019, 19:41Пензенцам рассказали, куда выкидывать крупный и строительный мусор
07 ноября 2019, 19:36В Пензе готовятся к новому культурно-образовательному форуму
07 ноября 2019, 19:23На «Эхе Пензы» обсудили дебютный сезон регбийного клуба «Локомотив»
07 ноября 2019, 19:19Опасения жителей Засечного о закрытии местного ФАПа не оправдались
07 ноября 2019, 19:16Пензенский аккордеонист стал победителем престижного конкурса в Праге
07 ноября 2019, 19:14В Пензе презентовали двухэтажную «Суру»
07 ноября 2019, 19:06В Кузнецке до конца года несколько десятков семей отметят новоселье