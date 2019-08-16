16 августа 2019, 12:04Общество

На ул. Калинина из-под асфальта бьет фонтан – пензенец

В Пензе на улице Калинина из-под асфальта течет вода. Об этом местный житель рассказал в «Жалобной книге» информагентства.

Мужчина уточнил, что прорыв находится возле дома №4.

«Уже вторую неделю из-под асфальта бьет фонтан. Диспетчер в «Горводоканале» говорит, что заявка есть, но вот устранять аварию никто не спешит. Что ждем? Когда огромная яма в асфальте появится? А там и до беды недалеко»,- написал пензенец.

Информационное агентство «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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