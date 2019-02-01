На ул. Калинина иномарка сбила женщину

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД, 31 января в 13.10 возле дома №61 по улице Калинина автомобиль BMW-320D, водителем которого был 31-летний водитель, сбил 29-летнюю женщину. Пострадавшую с травмами доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».