01 февраля 2019, 14:11Происшествия

На ул. Калинина иномарка сбила женщину

В микрорайоне Южная поляна города Пензы произошла авария.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД, 31 января в 13.10 возле дома №61 по улице Калинина автомобиль BMW-320D, водителем которого был 31-летний водитель, сбил 29-летнюю женщину. Пострадавшую с травмами доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
просмотров 122
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ