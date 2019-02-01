На ул. Калинина иномарка сбила женщину

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01 февраля 2019, 14:11Происшествия
В микрорайоне Южная поляна города Пензы произошла авария.
Как сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД, 31 января в 13.10 возле дома №61 по улице Калинина автомобиль BMW-320D, водителем которого был 31-летний водитель, сбил 29-летнюю женщину. Пострадавшую с травмами доставили в больницу.
По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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