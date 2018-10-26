На ул. Измайлова автобус врезался в иномарку

Пензенец сообщил в соцсетях об аварии с участием общественного транспорта.

«Авария на ул. Измайлова в сторону центра, автобус догнал Renault Duster. Образовалась пробка от ул. Антонова», - сообщил пользователь.

Мужчина также опубликовал снимок с места происшествия. На фото видно, что иномарка стоит перед пешеходным переходом, позади нее – автобус №82с. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».