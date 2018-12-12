На ул. Инициативной огонь уничтожил дом

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
12 декабря 2018, 17:06Происшествия
В Железнодорожном районе Пензы днем 12 декабря произошел пожар.
По предварительным данным, на улице Инициативной в 12.15 вспыхнул деревянный дом. Огонь полностью уничтожил кровлю, частично обгорел фасад строения. О наличии пострадавших в пресс-службе МЧС не сообщили.
Тушили пожар шесть человек с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
12 декабря 2018, 19:49Строительство хирургического корпуса в Кузнецке не будут останавливать на зиму
12 декабря 2018, 19:44Пенза и Ливан обсудили вопросы сотрудничества
12 декабря 2018, 19:42В Пензе отличившимся школьникам торжественно вручили первые паспорта
12 декабря 2018, 19:37По факту смертельной аврии в Богословке проводится проверка
12 декабря 2018, 19:33Улица Московская предстала в новогоднем убранстве
12 декабря 2018, 19:29Пензу сковало льдом. Дорожные службы вышли на борьбу с непогодой
12 декабря 2018, 19:26В Пензе вынесли приговор по громкому делу «Возрождения»
12 декабря 2018, 19:21Пензенским ребятам дают «Билет в будущее»