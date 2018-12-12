На ул. Инициативной огонь уничтожил дом

По предварительным данным, на улице Инициативной в 12.15 вспыхнул деревянный дом. Огонь полностью уничтожил кровлю, частично обгорел фасад строения. О наличии пострадавших в пресс-службе МЧС не сообщили.

Тушили пожар шесть человек с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».