12 декабря 2018, 17:06Происшествия

На ул. Инициативной огонь уничтожил дом

В Железнодорожном районе Пензы днем 12 декабря произошел пожар.

По предварительным данным, на улице Инициативной в 12.15 вспыхнул деревянный дом. Огонь полностью уничтожил кровлю, частично обгорел фасад строения. О наличии пострадавших в пресс-службе МЧС не сообщили.

Тушили пожар шесть человек с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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