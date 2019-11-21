На ул. Глазунова светофор «спрятался» за дерево

Житель Пензы обратился в «Жалобную книгу» информагентства за помощью. Он рассказал, что на ул. Глазунова не видно светофор.

«При правом повороте с ул. Глазунова на ул. Рахманинова светофор «спрятался» за дерево. Его не видно даже в темноте. Дерево постоянно растет, и ситуация становится все хуже. Пожалуйста, устраните дерево», - написал мужчина.

Информагентство направит официальный запрос в мэрию, чтобы разобраться в этом вопросе. Напомним, жители региона могут писать о своих проблемах в «Жалобной книге» на сайте «Пенза-Пресс». На все обращения ведомства присылают официальные ответы, пишет ИА «Пенза-Пресс».