На ул. Глазунова светофор «спрятался» за дерево

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21 ноября 2019, 11:02Общество
Житель Пензы обратился в «Жалобную книгу» информагентства за помощью. Он рассказал, что на ул. Глазунова не видно светофор.
«При правом повороте с ул. Глазунова на ул. Рахманинова светофор «спрятался» за дерево. Его не видно даже в темноте. Дерево постоянно растет, и ситуация становится все хуже. Пожалуйста, устраните дерево», - написал мужчина.
Информагентство направит официальный запрос в мэрию, чтобы разобраться в этом вопросе. Напомним, жители региона могут писать о своих проблемах в «Жалобной книге» на сайте «Пенза-Пресс». На все обращения ведомства присылают официальные ответы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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