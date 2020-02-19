На ул. Гладкова полыхает здание. ВИДЕО

19 февраля 2020, 17:06Происшествия
В Пензе на улице Гладкова 19 февраля произошел пожар. Об этом информагентству сообщил очевидец.
Пензячка прислала в редакцию видеозапись с места происшествия. Девушка пояснила, что здание загорелось примерно в 16 часов.
«Это разрушенное здание. Там периодически появляются бродяги», - пояснила читательница.
Судя по кадрам, на месте работают сотрудники МЧС. В пресс-службе ведомства эту информацию пока не прокомментировали.
Спасатели просят жителей региона быть осторожнее в обращении с печным и газовым оборудованием, проверять исправность проводки, не оставлять включенными электроприборы и не курить в постели. От соблюдения правил пожарной безопасности зависит жизнь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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