31 октября 2018, 15:37Происшествия

На ул. Гагарина вспыхнула «ГАЗель». ВИДЕО

В Заводском районе города Пензы произошел пожар – посреди дороги загорелся автомобиль.

Кадры с места происшествия появились в одной из групп социальной сети «ВКонтакте». По словам пользователей, «ГАЗель» загорелась на съезде с моста на улице Гагарина. На записи видно, как из автомобиля валит густой дым. На месте работают два пожарных расчета.

Что послужило причиной возгорания, предстоит установить экспертам. Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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