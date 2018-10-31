На ул. Гагарина вспыхнула «ГАЗель». ВИДЕО

Кадры с места происшествия появились в одной из групп социальной сети «ВКонтакте». По словам пользователей, «ГАЗель» загорелась на съезде с моста на улице Гагарина. На записи видно, как из автомобиля валит густой дым. На месте работают два пожарных расчета.

Что послужило причиной возгорания, предстоит установить экспертам. Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».