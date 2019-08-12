На ул. Гагарина столкнулись фура и легковушка

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12 августа 2019, 13:02Происшествия
В Пензе на улице Гагарина утром 12 августа произошла авария. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности.
По предварительным данным, в 9.25 возле дома №11Д столкнулись фура Scania, за рулем которой находился 44-летний водитель, и Chevrolet Niva под управлением 59-летнего мужчины.
В результате аварии пострадал водитель Chevrolet. Его с травмами доставили в больницу.
По факту ДТП проводится проверка, добавили в пресс-службе.
Ранее информагентство сообщало о другой аварии, произошедшей 12 августа: на ул. Злобина столкнулись три машины, в результате чего образовалась небольшая пробка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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