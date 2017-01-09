09 января 2017, 16:29Происшествия На ул. Гагарина легковушка сбила пенсионера В Пензе на ул. Гагарина произошло ДТП с участием пешехода.

По данным областного управления Госавтоинспекции, возле дома № 16 «Лада-212140» сбила 68-летнего мужчину, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Пенсионер получил травмы и был доставлен в больницу. Причины аварии в настоящее время устанавливаются.

Происшествия

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