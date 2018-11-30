На ул. Дружбы произошел серьезный пожар

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 29 ноября в 18.09. На улице Дружбы загорелся дом, в результате огонь полностью уничтожил строение. По данным пресс-службы регионального МЧС, пожар тушили 28 человек с помощью восьми единиц спецтехники.

Ранее мы писали, что в этот же вечер в Пензе случился еще один крупный пожар – на улице Куйбышева сгорел трехэтажный дом. Чтобы его потушить, потребовалось 40 сотрудников МЧС и 14 машин спецтехники.

В обоих случаях обошлось без пострадавших. Причины возгораний выясняют специалисты, пишет ИА «Пенза-Пресс».