На ул. Дружбы произошел серьезный пожар

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30 ноября 2018, 11:34Происшествия
В Пензе сгорело двухэтажное кирпичное здание.
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 29 ноября в 18.09. На улице Дружбы загорелся дом, в результате огонь полностью уничтожил строение. По данным пресс-службы регионального МЧС, пожар тушили 28 человек с помощью восьми единиц спецтехники.
Ранее мы писали, что в этот же вечер в Пензе случился еще один крупный пожар – на улице Куйбышева сгорел трехэтажный дом. Чтобы его потушить, потребовалось 40 сотрудников МЧС и 14 машин спецтехники.
В обоих случаях обошлось без пострадавших. Причины возгораний выясняют специалисты, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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